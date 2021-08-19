ايران تدين التفجير الإرهابي في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، اكد ان الجمهورية الاسلامية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الوحشي على موكب العزاء في إقليم البنغاب الباكستاني، وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلات الضحايا.

وشدد خطيب زادة على ضرورة مكافحة جميع أشكال هذه الأعمال الغير الإنسانية والإرهابية، داعياً جميع دول المنطقة للتعاون ومواصلة محاربة مرتكبي هذه الأعمال ومنظميها وداعميها ورعاتها.

جدير بالذكر ان انفجار قنبلة بالقرب من إقليم البنغاب بشرق باكستان اعرب عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين خلال مراسم عزاء شيعية./انتهى/