قاليباف يؤكد سعي رؤساء السلطات الثلاث على تخفيض الاعتماد على النفط

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف قال فيما يتعلق بالمحادثات والنتائج التي تمخضت عن اجتماع رؤساء القوى الثلاث: انه في مجال الإستراتيجيات كان هناك تنسيق وتعاون كامل بين القوى الثلاث، حيث تسعى جميعها إلى تقليل الاعتماد على النفط في محاولة الى خفضه للصفر.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن أمله في أن يتم إعداد موازنة العام المقبل بالتعاون مع الحكومة والبرلمان بالشكل الذي يمكننا صياغتها في مجال المعيشة والصحة والازدهار الإنتاجي حتى نذلل العقبات ونقلص قدر الامكان من المشاكل في العام المقبل.

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