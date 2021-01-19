العدو يسعى إلى تغيير نمط حياتنا من خلال الحرب الناعمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد الجيش للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري قال: " ان العدو يسعى لتغيير أسلوب حياتنا من خلال الحرب الناعمة ويريد تغيير معتقداتنا وقناعاتنا لأن أساس نمط الحياة هو المعتقدات والقناعات ".

واضاف الأدميرال سياري خلال حفل تكريم منتخبي المرحلة الأولى من مشروع تسنيم القرآني لأركان قيادة الجيش ان اهم سبيل لمواجهة غزو العدو على الصعيد الثقافي هو تطبيق التعاليم القرآنية والثورية والوطنية .

وقال السياري في الحفل الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على شكل ندوة عبر الإنترنت (عبر الفيديو كونفرنس) في قاعة المؤتمرات بمقر الجيش في ظل الامتثالا للبروتوكولات الصحية انه لحسن الحظ نشهد ابداعا وابتكارات جيدة في تنفيذ البرامج القرآنية على مستوى اركان الجيش في مقر الجيش ونحن نشهد الآن آثاره ، وأنا أقدر وأشكر جميع المسؤولين الذين مهدوا هذه الارضية .

وأشار سياري إلى أن نمط حياة أي مجتمع ينبع من ثقافة ذلك المجتمع ، وأضاف انه في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، ينبع نمط الحياة المستمد من التعاليم الدينية والقرآن والثقافة الإيرانية الأصلية ، ونحن سنمضي قدما ونفتخر به ولن نسمح للأعداء المساس به .

وتابع ان العدو يسعى لتغيير أسلوب حياتنا من خلال الحرب الناعمة ويريد تغيير معتقداتنا وقناعاتنا لأن أساس أسلوب الحياة هو المعتقدات والقناعات".

وقال الأدميرال سياري إن أهم طريقة لمواجهة غزو العدو في المجال الثقافي هو استخدام التعاليم القرآنية والثورية والوطنية ، لأن أساس معتقداتنا وقناعاتنا هو بمثابة جذع و جذور الشجرة ، وباقي الاعمال هي بمثابة أغصان الشجرة". وعندما نحافظ على الجذع والجذور بحزم ، فإن بقية الأشياء ستبقى بالتأكيد بصحة جيدة .