يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران على الفور وبدون أي شروط مسبقة

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قالت في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الاتفاق النووي على الفور ودون أي شروط مسبقة، وأن جميع العقوبات يجب أن ترفع مباشرة.

وقالت تشون ينغ ان "القضية النووية الإيرانية قضية مهمة في الوقت الحالي ويجب ألا تضع أطرافها شروطا أخرى لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن.

وتابعت: "إن الضرورة الحالية هي أن تنفذ جميع الأطراف في أسرع وقت ممكن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء الخارجية المفضي للاتفاق النووي والذي عقد في ديسمبر 2020".

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