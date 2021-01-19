أدنى خطأ في حسابات الأعداء سيقابله رد حازم وساحق

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي قال على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية خاضت تجارب قيمة للغاية في ميدان الدفاع والامن بما فيها 8 سنوات من الدفاع المقدس لدفع شر الحرب التي فرضها صدام، وبعد ذلك واجهت على الدوام تهديدات مثل تهديدات الادارة الاميركية الارهابية خاصة ادارة ترامب.

واضاف: ان قدراتنا الدفاعية هي من أجل الحفاظ على سلام بلادنا وامنها ولذلك سنحافظ عليها بكل ما اوتينا من قوة وسنعمل على تطويرها.

وأشار الى المناورات التي اجرتها ايران مؤخرا قائلاً: نفذ الاميركان بعض التحركات في المنطقة بما فيها ارسال غواصة نووية وتحريك الوحدات البحرية والدوريات التي قامت بها طائرات بي52 في المنطقة، وقد برزت بعض الشكوك لعلهم اخطأوا في حساباتهم بشأن القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وبناء عليه كان من الضروري ان نعرض الجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة للدفاع عن عزة البلاد وأمنها.

وأكد العميد ان القوات المسلحة اوصلت هذه الرسالة الى الاعداء بأن عليهم ان لا يرتكبوا ادنى خطأ في حساباتهم، لأن أي خطأ سيقابله رد قاطع وساحق.

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