سنرد على الأعداء بسرعة وقوّة تفوق تصوراتهم

وافادت وكالة مهر للانباء أن اللواء باقري وعلى ضوء المناورات الاخيرة، صرح بان على قوى الإستكبار والكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية بالمنطقة أن يدركوا أنه إذا ما ارتُكِبَت حماقة تجاه إيران فإن الرد سيكون سريعاً وحازماً ومدمراً يفوق تصوراتهم.

وفي رسالة وجهها الى القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ، اعرب اللواء باقري عن تقديره لنجاح المناورات الاخيرة التي اجرتها القوات المسلحة الايرانية.

وقال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة: نشكر الله العلي القدير أنه في ظل التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) وفي سياق العقيدة الدفاعية لنظام الجمهورية الإسلامية الايرانية، اثبتت المناورات الأخيرة لجيش الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان وشمال المحيط الهندي، وكذلك الصحراء المركزية وسط إيران، اقتدار واستعدادات القوات المسلحة في واحدة من أكثر الفترات التاريخية خطورة وحساسية.

واضاف : هذه المناورات العظيمة، التي جرت في مجالات البر والبحر والدفاع والصواريخ والطائرات المسيّرة، ابرزت مظاهر مجيدة للدفاع الداخلي الباهر والقوة العسكرية لأبناء الشعب الإيراني في الجيش والحرس الثوري ضد أي نوع من العدوان والتعرض والهجوم من قبل الأعداء، واثارت إعجاب الصديق والعدو ودهشة افضل الخبراء العسكريين ووسائل الإعلام العالمية.

وأكد اللواء باقري، ان الإنجازات الإستراتيجية للصناعات الدفاعية في البلاد، والتي استخدم جزء منها في هذه المناورات، اظهرت تفوق ومدى قوة الردع وقدرة القوات المسلحة الايرانية على العمل خارج الخليج الفارسي وبحر عمان في المحيط الهندي للعالم، وسترغم معسكر الهيمنة والصهيونية وغرف التخطيط للقوى الاجنبية على التفكير لوقت طويل حول نتاج الإرادة والاستراتيجية والقدرات الإيرانية.

واكد ان الاستمرار في عملية تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للجمهورية الاسلامية من خلال رفع راية الاقتدار وزيادة استعدادات القوات المسلحة، يعتبر تحذيرا لأعداء الثورة الاسلامية والوطن من ارتكاب أي اعتداء وخطأ حسابي ضد النظام الإسلامي والشعب الإيراني.

واختتم اللواء باقري قائلا: تدرك القوى الاستكبارية، لا سيما النظام الإرهابي الأميركي والانظمة الرجعية في المنطقة، هذه القضية الحساسة والاستراتيجية بأن الضربة المتبادلة والعنيفة والمدمرة للقوات المسلحة الايرانية تفوق تصوراتهم، وهي مستعدة لرد فوري وسريع على خطأهم الاستراتيجي في النيل من استقلال وأمن الجمهورية الاسلامية وسلامة أراضيها.

/انتهى/