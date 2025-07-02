اللواء موسوي: سنُري الكيان الصهيوني القدرات الايرانية التي لم تستخدم بعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي قال في تصريح له لقناة الميادين على هامش تأبين للشهداء في مصلى طهران: جميع الأدلة الواضحة والخفية تؤكد تكبد "إسرائيل" هزيمة نكراء أمام إيران، مشيرا إلى انه منذ سنوات والإسرائيليون وداعميهم يجمعون قوتهم لتوجيه ضربة لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار موسوي إلى ان هدف الأعداء كان توجيه ضربة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران وتجزئة البلاد وليس الموضوع النووي الإيراني.

واكد موسوي: لقد هُزم الأعداء أمام قوة وصمود الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية، وأُجبر الإسرائيليون على تقديم طلب وقف إطلاق النار كي يُعيدوا ترتيب أمورهم علّهم يستطيعوا فيما بعد القيام بعمل ما.

وتابع موسوي: في حال ارتكب الإسرائيليون خطأً مرة أخرى سيتلقون صفعة قوية من الشعب الإيراني وضربة موجعة من القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف رئيس الاركان الايرانية: في حال دخول مرحلة جديدة وطالت الحرب اكثر، سترى "إسرائيل" القدرات الايرانية التي لم تُستخدم حتى الآن.

وجدد موسوي تأكيده على ان دعم إيران لفلسطين وللشعب الفلسطيني من المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية.