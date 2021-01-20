ايران تدين ادراج أنصار الله على قائمة الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده" أدان بشدة إدراج حركة أنصار الله اليمنية على قائمة الإرهاب من قبل الحكومة الأميركية مضيفاً إن هذا الإجراء يكرس ويعمق أسوأ ازمة انسانية شهدها القرن الحالي ويعطل الجهود والمساعي الجارية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكمل قائلاً: إن تصرفات وزارة خارجية ادارة ترامب في الأيام الأخيرة بدءً من اثارة التوترات الدولية والإقليمية قد رفضها المجتمع الدولي والمحافل الدولية، ولم يرحب بها سوى حفنة من مثيري الحروب.

وأضاف خطيب زاده انه إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تتطلع إلى إعادة النظر في سياستها الفاشلة في الأزمة اليمنية، فان ذلك يستلزم ابطال مفعول الإجراء المذكور وتبين نظرة واقعية للحقائق القائمة في اليمن.

ودعا خطيب زاده إلى إنهاء الدعم السياسي والعسكري، بما في ذلك حظر مبيعات الأسلحة من قبل بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى السعودية والتحالف الذي تقوده.

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