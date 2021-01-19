السفير الإيراني بصنعاء يلتقي رئيس وأعضاء ملتقى الوعي والتلاحم الشبابي

وافادت وکالة مهر للانباء بان استعرض أمين عام الملتقى كمال الشريف ، دور الملتقى في تقديم الدعم للجانب الإنساني وتنفيذ مشاريع تهتم بأسر الشهداء والفئات الأشد فقراً في اليمن، لافتاً الى أن الملتقى نفذ كذلك عدد من الأنشطة في إطار قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

من جانبه أشاد سعادة السفير بعمل الملتقى، مطالباً بالمزيد من تكثيف الجهود . وأشار السفير الإيراني الى أن بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن تمارس أنشطة مشبوهة ، منوها الى وجود ١٧٠ منظمة تعمل على طمس الحضارة ، وتُغذي الحرب الناعمة.

وأكد سعادة السفير أن اليمن يمر اليوم ، بما مرت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقاً، والتي اتخذت استراتيجية متقدمة لاستعادة الحضارة ، حتى حققت في 40 سنة ما لم تحققه الدول الأخرى في 400 عام .

واُختتم اللقاء بالحديث عن شهيد الأمة قاسم سليماني ودوره المحوري في النهوض بمحور المقاومة ،ودعم جميع حركاته حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم من القوة والعزة والكرامة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي أمريكا واسرائيل.