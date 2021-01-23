وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه تُطلق دار الثورة الإسلامية التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي كتاب "معرفة العدو". يحوز عنوان "معرفة العدو" أهمية بالغة في فكر الإمام الخامنئي، ويشغل مساحة يُعتنى بها من خطاباته، عُمل على جمع أجزائها وترتيبها في 600 صفحة تعرض مختلف الأفكار التي طرحها سماحته حول العدو ومعرفته، موزعة على 14 فصلاً.

وجاء فیه "لقد ذکرت العدو في کلماتي مرات عدیدة وتحدثت حوله کثیرا والبعض ابرزوا التحسّس من هذا الأسلوب، فقالوا او أوحوا لي بانك لاتنفكّ عن الحدیث عن العدوّ. وقد اجبتهم دائما وأقوله الآن أن لو افترضنا وجود عدوّ في مسارنا فلیس من الحکمة أن لا یری الإنسان العدوّ وینفي وجوده.

ولو افترضنا أن لا عدوّ یتربّص بنا، فهذا لایعني بالضرورة عدم وجود عدوِّ یتربّص بنا. واذا جری افتراض وجود عدوّ، فینبغي معرفته والبقاء علی حذر منه. وإذا غضضنا الطرف عن الأعداء، فلن یؤدي ذلك الی زوالهم، لو أننا لقنّا انفسنا أننه لیس عدوّنا، فهو لن یکف عن العداء، ینبغي معرفة العدوّ.

تجدون كتاب "معرفة العدوّ" في المراكز التالية:

لبنان والعالم العربي - دار المودة للنشر والتوزيع

009611270664 - 00961724300

العراق - دار تمكين للنشر والتوزيع

009647712991356

الجمهورية الإسلامية في ايران - دار الثورة الإسلامية للنشر

00982166483695

book-khamenei.ir

وأيضاً لدى:

موقع نيل وفرات؛ بنسخته الورقية واإلكترونية

neelwafurat.com

موقع جملون؛ بنسخته الورقية

jamalon.com

/انتهی/