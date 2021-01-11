وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه يتكوّن هذا الكتاب من ١٢٠ صفحة و٤ فصول، وهو يقدّم خلاصة أفكار قائد الثورة الإسلاميّة حول قضيّة المرأة وهويّتها الحقيقيّة. ففي الفصل الأوّل من هذا الكتاب يتمّ تحليل أوضاع المرأة والعائلة بشكل عام في التاريخ والحضارتين الغربيّة والإسلاميّة. ويختصّ الفصل الثاني بقراءة البعد الفردي للمرأة وفق المناهج الإسلاميّة والغربيّة. وفي الفصل الثالث من الكتاب، يتمّ استعراض البعد العائلي للمرأة ومكانة العائلة في الثقافتين الإسلاميّة والغربيّة ودور المرأة في العائلة. ثمّ يشير الفصل الرابع من الكتاب إلى البعد الاجتماعي للمرأة، مفصّلاً دور المرأة في المجتمع ومشاركته في الأنشطة الاجتماعيّة في منظور الإسلام والغرب.

كتاب المرأة واستعادة هويتها الحقيقية، متوفر الآن في:

لبنان والعالم العربي - دار المودة للنشر والتوزيع

009611270664 - 00961724300

العراق - دار تمكين للنشر والتوزيع 009647712991356

الجمهورية الإسلامية في ايران - دار الثورة الإسلامية للنشر

00982166483695

book-khamenei.ir

وأيضاً لدى:

موقع نيل وفرات؛ بنسخته الورقية واإلكترونية

neelwafurat.com

موقع جملون؛ بنسخته الورقية

jamalon.com