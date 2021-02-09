لماذا ثُرنا؟

وکالة مهر للأنباء _ عندما نرید ان تعرف علی امر من الافضل ان نقوم بمعرفته من خلال من قام به و کان من اصحاب القضیة فالامام السید علي الخامنئي هو من الذین کان حاضرا في سوح الجهاد من اجل انتصار الثورة الإسلامیة وتحمل السجن و المنفی والکثیر من الاعباء فهو یتکلم حول ثورة ایران الإسلامیة ننقلها لکم:

1- ترويج الأخلاق الفاضلة

ترويج الأخلاق الفاضلة شكّل أحد القيم. كان الناس يرغبون في أن تنتشر الأخلاق الحسنة والسلوكيّات الإسلاميّة المحبّذة فيما بينهم.

2- تأسيس نظام شعبيّ

لقد حقّقنا بهذه الثورة الإسلاميّة هدف تأسيس نظام شعبيّ، ولا شكّ أبداً في كون نظام الجمهورية الإسلاميّة نظاماً شعبيّاً.

3- تأسيس نظام مستقلّ

كان هدف الثورة الإسلاميّة في الدرجة الأولى أن يتكوّن داخل البلد نظاماً مستقلّاً وغير تابع.

4- الإطاحة بالأرستقراطيّة

تصرّفات الحكومة التي كانت تنمّ عن الإسراف والأرستقراطيّة والبذخ في إنفاق أموال الناس دفعت الناس لإبراز حساسيتهم.

5- الحريّة

[قبل انتصار الثورة الإسلاميّة]، لم يكن هناك وجودٌ لحريّة التفكير، حريّة التعبير وحريّة اتخاذ القرار. لم يكن الناس راضين بهذا الأمر؛ كانوا يطالبون بنيل هذه الحريّات.

6- صون الثقافة المحليّة

كان الناس يرغبون في أن لا يكون هذا البلد تابعاً بشكل أعمى من الناحية الثقافية وبما لديه من ثقافة عميقة وغنيّة، للثقافة الأجنبيّة.

7- إرساء العدل

اندلعت الثورة الإسلاميّة من أجل إرساء العدل. العدالة، غاية الأنبياء؛ وكانت هدف الثورة الإسلاميّة أيضاً.

8- سيادة الإسلام

كانت الثورة الإسلاميّة من أجل سيادة الإسلام. والناس أيضاً أطلقوا هذه الثورة وآمنوا بالإمام الخميني لأجل هذا الدافع الإسلامي.

9- تكوين حياة عزيزة

لقد كانت ثورتنا من أجل تكوين حياة إنسانيّة عزيزة ومشرّفة في ظلّ الإسلام وتقديمها للناس، هذا كان هدف ثورتنا.

10- القضاء على الفقر والتمييز

[كانت واحدة من أهداف ثورتنا] أن يعيش الناس كما تشاء الإرادة الإلهيّة. أن لا يكون هناك فقرٌ، ولا تمييز ولا فوارق طبقيّة.

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