لماذا ثُرنا؟

وکالة مهر للأنباء _ عندما نرید ان تعرف علی امر من الافضل ان نقوم بمعرفته من خلال من قام به و کان من اصحاب القضیة فالامام السید علي الخامنئي هو من الذین کان حاضرا في سوح الجهاد من اجل انتصار الثورة الإسلامیة وتحمل السجن و المنفی والکثیر من الاعباء فهو یتکلم حول ثورة ایران الإسلامیة ننقلها لکم:
1- ترويج الأخلاق الفاضلة
ترويج الأخلاق الفاضلة شكّل أحد القيم. كان الناس يرغبون في أن تنتشر الأخلاق الحسنة والسلوكيّات الإسلاميّة المحبّذة فيما بينهم.
2- تأسيس نظام شعبيّ
لقد حقّقنا بهذه الثورة الإسلاميّة هدف تأسيس نظام شعبيّ، ولا شكّ أبداً في كون نظام الجمهورية الإسلاميّة نظاماً شعبيّاً.
3- تأسيس نظام مستقلّ
كان هدف الثورة الإسلاميّة في الدرجة الأولى أن يتكوّن داخل البلد نظاماً مستقلّاً وغير تابع.
4- الإطاحة بالأرستقراطيّة
تصرّفات الحكومة التي كانت تنمّ عن الإسراف والأرستقراطيّة والبذخ في إنفاق أموال الناس دفعت الناس لإبراز حساسيتهم.
5- الحريّة
[قبل انتصار الثورة الإسلاميّة]، لم يكن هناك وجودٌ لحريّة التفكير، حريّة التعبير وحريّة اتخاذ القرار. لم يكن الناس راضين بهذا الأمر؛ كانوا يطالبون بنيل هذه الحريّات.
6- صون الثقافة المحليّة
كان الناس يرغبون في أن لا يكون هذا البلد تابعاً بشكل أعمى من الناحية الثقافية وبما لديه من ثقافة عميقة وغنيّة، للثقافة الأجنبيّة.
7- إرساء العدل
اندلعت الثورة الإسلاميّة من أجل إرساء العدل. العدالة، غاية الأنبياء؛ وكانت هدف الثورة الإسلاميّة أيضاً.
8- سيادة الإسلام
كانت الثورة الإسلاميّة من أجل سيادة الإسلام. والناس أيضاً أطلقوا هذه الثورة وآمنوا بالإمام الخميني لأجل هذا الدافع الإسلامي.
9- تكوين حياة عزيزة
لقد كانت ثورتنا من أجل تكوين حياة إنسانيّة عزيزة ومشرّفة في ظلّ الإسلام وتقديمها للناس، هذا كان هدف ثورتنا.
10- القضاء على الفقر والتمييز
[كانت واحدة من أهداف ثورتنا] أن يعيش الناس كما تشاء الإرادة الإلهيّة. أن لا يكون هناك فقرٌ، ولا تمييز ولا فوارق طبقيّة.
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