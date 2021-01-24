توقیف أعمال الترميم في المسجد الأقصى

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن أفراد من قوات الاحتلال، اقتحموا مسجد قبة الصخرة، ومنعوا طواقم لجنة الإعمار من مواصلة عملهم وهددتهم بالاعتقال، كما أوقفت أعمال الصيانة اللازمة في المسجد الأقصى بأكمله.

وأوضح مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية لوكالة معا أن سلطات الاحتلال أوقفت أعمال الترميم والصيانة بحجة "القيام بأعمال سياسية وغير قانونية في مصلى باب الرحمة"، مستنكرا المسؤول الحجة.

وأَضاف المسؤول أن طواقم لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية يقومون منذ حوالي اسبوعين بأعمال ترميم لبلاط مسجد قبة الصخرة وهم على وشك الانتهاء من ذلك.

ومنذ سنوات تمنع تعرقل سلطات الاحتلال عدة مشاريع وأعمال ترميم وصيانة ضرورية في المسجد الأقصى، وتتدخل في أي عمل تقوم به طواقم لجنة الأعمار.

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