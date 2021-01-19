المقاومة الفلسطينية تؤكد على الوحدة الوطنية والشروع في الانتخابات لمواجهة مؤامرات العدو

ودعت الفصائل، في بيان لها، إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل يضم كافة الفصائل الفلسطينية قبل الشروع في إجراء الانتخابات المقررة.

كما ودعت، إلى تهيئة المناخات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية من رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة وإعادة الرواتب لأسر الشهداء والأسرى ورواتب الموظفين.

وأوضحت الفصائل، أن أي عملية انتخابية يجب أن يسبقها ضمان الحريات الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة أي عقبات من شأنها التأثير على نجاحها.

وبيّنت أن استقلال القضاء هو الضامن لنجاح أي عملية انتخابية وإن الشفافية التامة والنزاهة ضرورة لتحقيق التعددية السياسية عبر صناديق الاقتراع.

وذكرت الفصائل، إن "ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة صهيونية شرسة على الأرض والإنسان الفلسطيني واستمرار الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، ودعوات تفكيك قبة الصخرة وبناء الهيكل على انقاضه".

وأضافت أنه يشكل خطرا حقيقيا يستدعي كل الجهود العربية والإسلامية من أجل انقاذ مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرت العدو الصهيوني من مغبة الاستمرار في سياسته العدوانية بحق شعبنا ومقدساته.

وشدّدت الفصائل، على وقوفها خلف قضية أسرانا البواسل الذين يتعرضون لانتشار فيروس كورونا داخل سجون الاحتلال، وأن قضيتهم تقف على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية، ونحمل العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة أسرانا الأبطال.

المصدر:فلسطين اليوم

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