وزير الثقافة: بيع ما يزيد عن نصف مليون كتاب في معرض طهران للكتاب الافتراضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني عباس صالحي نوه مساء الأحد في تغريدة على تويتر، أنه بيع في معرض طهران للكتاب الافتراضي حوالي نصف مليون كتاب و 25 مليار تومان (كل دولار أميركي يساوي 4200 ريالا) حتى الآن.

وتابع: "على الرغم من أنها تتطلب عناية مثل أي نبتة جديدة، إلا أنها تجربة قيمة يمكن أن تخلق منظورًا جديدًا في أفق الثقافة المكتوبة واقتصاد النشر".

وأكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني عباس صالحي: "نحن ممتنون لدعم دور النشر ووسائل الإعلام".

تجدر الإشارة إلى أنه سيستمر معرض طهران للكتاب الافتراضي حتى 25 يناير/ كانون الثاني.

علما أنه أول معرض افتراضي للكتاب افتتح في طهران، ويقدم أكثر من 100 ألف عنوان بين الأدب والفكر والعلوم والسياسة والتاريخ، وتماشياً مع الإجراءات التي تتخذها السلطات الإيرانية للوقاية من فيروس "كورونا"، افتتح في طهران أول معرض افتراضي للكتاب بمشاركة 1032 دار نشر محلية و 180 دار نشر اجنبية.

ويقدم المعرض الذي يستمر لمدة ستة أيام أكثر من 100 ألف عنوان بين الأدب والفكر والعلوم والسياسة والتاريخ.

وينظم المعرض 30 جلسة ثقافية (18 جلسة عبر الإنترنت و 12 جلسة غير متصلة بالإنترنت)، بحضور 180 متحدثًا من داخل إيران وخارجها./انتهى/