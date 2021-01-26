الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة بمساعدة كتل سياسية

وقال الكناني ، إن "الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة بمساعدة عدد من الكتل السياسية للسيطرة على المناصب الخاصة والهيأت المستقلة لاستغلالها انتخابيا"، لافتا إلى إن "الكاظمي لم يوفر إي مستلزمات لإجراء الانتخابات، إنما حدد الموعد لتنظيم صفوف الكتل السياسية الداعمة له للحصول على المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "الكاظمي يسعى من خلال تأسيس الدولة العميقة للفوز بالانتخابات والحصول على المناصب"، مبينا ان "هنالك كتل سياسية داعمة لتوجه الكاظمي بالمماطلة في اجراء الانتخابات".

ووصف النائب عن دولة القانون علي الغانمي، الاربعاء الماضي، اجراءات المفوضية العليا للانتخابات بشأن الانتخابات النيابية المبكرة بـ"البطيئة".

المصدر: المعلومة