تغريدة السفير الإيراني في اليمن بمناسبة الذكرى الـ42 للثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه السفيرالايراني بيمن حسن ايرلو غرد عبر موقع تويتر مساء الامس السبت في أعتاب المناسبة السنوية الثانية والأربعين لإنتصار الثورة الاسلامية المباركة، قائلاً ان الثورة قد أصبحت ملهمة للشعوب التي ترزخ تحت وطأة الطواغيت.

وأضاف نشهد توسيع آفاق التعاون بين الشعب الايراني والشعب اليمني الأخ والصديق رغم احتجاجات ومؤامرات الاستكبار العالمي وعملاءهم في المنطقة.

وأشاران ايران تحتفل بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في أيام "عشرة الفجر"، الأيام العشرة التي يحتفل فيها الايرانيون بمناسبة ذكرى عودة الامام الخميني (قده) إلى إيران والذي أدّى إلى انتصار الثورة الاسلامية في عام 1979، هذه العشرة تبدأ من 1 فبراير بذكرى عودة مفجّر الثورة الاسلامية الامام الخميني وتنتهى في 11 فبراير بانتصار الثورة الإسلامية في إيران ضد النظام الملكي المستبد الذي كان يحكم إيران بالحديد والنار والذي كان يعد أحد أهم أذرع الولايات المتحدة، ويطلق على هذا اليوم يوم انتصار الثورة الاسلامية أو 22 بهمن.

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