النادي الریاضي الإیراني یخسر علي أنصاريان

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه توفي اليوم الأربعاء، علي أنصاريان، المدافع السابق لفريق بيرسيبوليس لكرة القدم ، والذي لعب أيضًا لصالح الاستقلال والمنتخب الوطني لفترة وجيزة، عن عمر يناهز 43 عامًا ، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

یذکر أن انصاریان، الذي لعب لفرق فجر سباسي ، وبرسيبوليس ، وسايبا ، واستقلال طهران، واستيل آذین، واستقلال أهواز، وبلدية تبريز ، وشاهين بوشهر لكرة القدم اصیب منذ ایام عدة بفیروس کورونا وتم نقله الی المستشفی بسبب اصابة رئتیه، وعلى الرغم من أن الأطباء كانوا يأملون في تحسن حالته، إلا أن الجهود المبذولة لإعادته إلى الحياة باءت بالفشل.

وکان له نشطًا في السينما في السنوات الماضية ومثل في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية كما قدّم في عدة برامج.

الأسبوع الماضي، شهد نادي کرة القدم الإیراني وفاة مهرداد مينافند ، وهو لاعب كرة قدم إيراني مخضرم آخر ، عن حياته بسبب مرض ذاته وإصابة الرئة الشديدة.

وکالة مهر للأنباء تقدم تعازيها لأسرة اللاعب المخضرم "علي انصاریان" ونادي كرة القدم على هذه الخسارة ، وتدعو للفقید الغفران من الله والصبر والسلوان لاسرته ومحبیه.

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