وفاة لاعب برسبوليس ومنتخب ايران السابق "مهرداد ميناوند" بعد إصابته بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ميناوند كان قد رقد في المستشفى قبل عدة ايام بسبب تدهور حالته الصحية اثر اصابته بفيروس كورونا، الى ان وافته المنية مساء الاربعاء.

وكانت بداية النجومية للاعب الفقيد مهرداد ميناوند حينما انتقل في العام 1995 من فريق باس الى برسبوليس الذي لعب له 89 مباراة لفترة 3 اعوام وفاز معه ببطولة الدوري الايراني مرة واحدة وسجل له 13 هدفا.

خاض ميناوند تجربة اللعب في اوروبا بعدما انتقل الى فريق شتورم غراتس النمساوي الذي لعب له 67 مباراة لفترة 3 اعوام وفاز معه ببطولتي الدوري والكاس في الموسم 1998-1999 والسوبر عامي 1998 و 1999 ، ولعب من ثم في فريق شارلوا البلجيكي والشباب الاماراتي ليعود بعدها الى برسبوليس وانتقل اثرها الى سباهان اصفهان واخيرا راه آهن ليعتزل الكرة بعدها في العام 2005 وهو في الثلاثين من العمر.

لعب مهرداد ميناوند في مركز الدفاع الايسر وكان من ابرز لاعبي المنتخب الوطني الايراني ومثّله في 75 مباراة دولية سجل فيها 4 اهداف.

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