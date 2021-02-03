محكمة العدل الدولية تؤكد اختصاصها النظر في شكوى ايران ضد امريكا

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده" أعلن عن صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الدولية في قضية انتهاك امريكا لمعاهدة الصداقة لعام 1955.

وأضاف: "أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم، حكمها في قضية انتهاكات معاهدة الصداقة لعام 1955 من قبل الولايات المتحدة الامريكية. مؤكداً انه مع صدور هذا الحكم تحقق النجاح القانوني الثاني في عملية النظر في هذه القضية، والتي تتعلق بإعادة فرض وتشديد العقوبات الأمريكية اللاإنسانية ضد ايران اعتبارا من 8 مايو 2018".

وفي الختام، أكد خطيب زاده أن استخدام الآليات القانونية الدولية هو جزء من نهج حكومة الجمهورية الإسلامية ووزارة الخارجية في إنفاذ حقوق الشعب الإيراني على الساحة الدولية.

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