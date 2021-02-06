بايدن يسعى لتخفيف الضغوط على إيران دون رفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للانباء ان موقع قناة بلومبيرج التلفزيونية ذكر في تقريره اليوم السبت ان مصادر مطلعة افادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لتخفيف ضغط العقوبات على إيران دون رفعها.

وبحسب هذا التقرير فإن الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس طريقة لتقليل الضغط المالي على إيران دون رفع العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات النفطية على طهران.

ووفقاً لبلومبرج نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، فإن أحد خيارات الحكومة الأمريكية في هذا الصدد هو دعم صندوق النقد الدولي لإقراض إيران للمساعدة في التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في البلاد. كما إن الخيار الآخر الذي تدرسه حكومة بايدن هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية لإيران في مجال كورونا.

وقالت بلومبرج في التقرير: "هناك خيار آخر وهو أن يوقع بايدن أمرا تنفيذيا لإلغاء قرار دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لكن الحكومة الأمريكية لم تنظر بجدية في الإعفاءات من العقوبات لبيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية.

/انتهى/