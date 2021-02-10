الرئيس الطاجيكي يهنئ نظيره الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في جانب من برقية التهنئة: ان طاجيكستان ترغب بتنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون المفيد والمثمر مع ايران في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

واضاف: انني اعتقد بان العلاقات بين بلدينا الممتدة جذورها في المشتركات التاريخية والمعنوية والثقافية، ستتطور مستقبلا ايضا في مجال البناء وحسن التفاهم والثقة في ظل الجهود المشتركة المبذولة.

وتمنى الرئيس الطاجيكي لنظيره الايراني موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني الصديق السلام والسعادة والازدهار.

كما تلقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برقية تهنئة بالمناسبة من نظيره الطاجيكي سراج الدین مهرالدین.

واكد مهر الدين رغبة بلاده في تنمية وتطوير العلاقات الودية والتعاون المفيد مع ايران في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين./انتهى/