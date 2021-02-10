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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٠١ ص

في برقية تهنئة؛

الرئيس الطاجيكي يهنئ نظيره الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

الرئيس الطاجيكي يهنئ نظيره الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

تلقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني برقية تهنئة من نظيره الطاجيكي امام علي رحمان لمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في جانب من برقية التهنئة: ان طاجيكستان ترغب بتنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون المفيد والمثمر مع ايران في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

واضاف: انني اعتقد بان العلاقات بين بلدينا الممتدة جذورها في المشتركات التاريخية والمعنوية والثقافية، ستتطور مستقبلا ايضا في مجال البناء وحسن التفاهم والثقة في ظل الجهود المشتركة المبذولة.

وتمنى الرئيس الطاجيكي لنظيره الايراني موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني الصديق السلام والسعادة والازدهار.

كما تلقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برقية تهنئة بالمناسبة من نظيره الطاجيكي سراج الدین مهرالدین.

واكد مهر الدين رغبة بلاده في تنمية وتطوير العلاقات الودية والتعاون المفيد مع ايران في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1911764

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