احتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية وذكرى فك الحصار

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه شدد المشاركون على دور الثورة الاسلامية في بث روح المحبة والتسامح في كل بقاع العالم، والحفاظ على جميع الأديان السماوية، ومناصرة المستضعفين، والوقوف بوجه الهيمنة الأميركية والصهيونية وأدواتها في المنطقة.

وأكد المشاركون على أن الثورة الاسلامية حققت انجازات كبيرة ايضا في المجالات العلمية والعسكرية والاقتصادية بالاعتماد على الجهود الذاتية والمحلية.

وجدير الذكر ان نرجع الى كلام قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن الأعداء لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينا سماحته أنه ستزداد قوة واقتدار الإسلام والجمهورية الإسلامية.

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