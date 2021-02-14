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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٥١ ص

في نبل والزهراء؛

احتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية وذكرى فك الحصار

احتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية وذكرى فك الحصار

اقيمت في بلدتي نبل والزهراء بمحافظة حلب شمالي سوريا، احتفالية بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، وذكرى مرور 5 سنوات على فك الحصار عن البلدتين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه شدد المشاركون على دور الثورة الاسلامية في بث روح المحبة والتسامح في كل بقاع العالم، والحفاظ على جميع الأديان السماوية، ومناصرة المستضعفين، والوقوف بوجه الهيمنة الأميركية والصهيونية وأدواتها في المنطقة.

وأكد المشاركون على أن الثورة الاسلامية حققت انجازات كبيرة ايضا في المجالات العلمية والعسكرية والاقتصادية بالاعتماد على الجهود الذاتية والمحلية.

وجدير الذكر ان نرجع الى كلام قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن الأعداء لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينا سماحته أنه ستزداد قوة واقتدار الإسلام والجمهورية الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1911858

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