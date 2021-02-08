قائد الثورة: لا رجعة إلى الاتفاق النووي ما لم تعُد امريكا إلى التزاماتها/ 57 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة الإسلامية: لا رجعة إلى الاتفاق النووي ما لم تعُد الولايات المتحدة الأميركية إلى كامل التزاماتها

تاکید قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، يوم الأحد، أنه "إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تطلب من إيران العودة إلى التزاماتها، فيجب على واشنطن نفسها أن ترفع جميع العقوبات ويجب أن نتحقق ونرى صدقية خطواتها، ثم نعود إلى الالتزامات"

بدعوة رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى؛ رئيس السلطة القضائية في ايران يزور العراق غداً

اعلان مجلس القضاء العراقي الاعلى، يوم الاحد، ان رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية سماحة اية الله السيد ابراهيم رئيسي إلى بغداد يوم غد الاثنين

قائد الحرس الثوري: الحظر الأميركي فرصة تاريخية عظمى لإيران لا في فترة قصيرة بل التاريخ بأكمله

تاكيد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي ان العقوبات الأميركية من أعظم الفرص التاريخية لإيران، وليست فرصة في فترة زمنية محددة، بل فرصة للتاريخ بأكمله

قائد القوة البرية في الجيش؛ المناورات الأخيرة حملت رسائل واضحة للعدو

تصریح قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" إن زمان ومكان ونوع التكوين والتكتيكات العملياتية لمناورات اقتدار 99 حملت رسالة واضحة للأعداء

وزارة الصحة: تسجيل 57 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلان المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني "سیما سادات لاري" بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الاحد ملیون و466 الفا و435 شخصا، وبوفاة 57 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و469 شخصا.

/انتهی/