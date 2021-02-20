يجب أن لا نسمح بانهيار الاتفاق النووي ببساطة/77 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي؛ روحاني: يجب أن لا نسمح بانهيار الاتفاق النووي ببساطة

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، الاتفاق النووي إنجازا مهما للدبلوماسية متعددة الاطراف واكد بانه لا ينبغي ان نسمح بان ينهار هذا الاتفاق بسهولة.

في تغريدة؛ وزير الخارجية الإيراني يعلّق على قرار تراجع اميركا عن تفعيل "آلية الزناد"

أكد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، أن الادارة الجديدة للولايات المتحدة التي ادركت بأن ادعاءاتها غير قانونية بشأن قرار الامم المتحدة 2231، عليها أن ترفع جميع أشكال الحظر بشكل فاعل وبدون اية شروط مسبقة.

الخارجية الايرانية: إذا ارادت اميركا إحياء الاتفاق النووي فعليها العمل ورفع الحظر

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده إنه إذا ارادت اميركا إحياء الاتفاق النووي فعليها العمل ورفع الحظر.

أمير عبد اللهيان: انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي لا مفر منه دون رفع الحظر

هددت إيران بوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، "إذا لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها في غضون 4 أيام".

مكتب رئاسة الجمهورية؛ افتتاح خط إنتاج للقاح الروسي في إيران

أعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية، محمود واعظي، عن إطلاق خط إنتاج للقاح الروسي في إيران، مشيرا الى جهود دؤوبة بذلتها الحكومة ووزارة الصحة الإيرانية لتأمين الجرعات اللازمة من لقاح كورونا.

وزارة الصحة الإيرانية: 77 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم الجمعة الى 59 الفا و341 شخصا، بعد تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

/انتهى/