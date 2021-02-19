  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٥٦ ص

في تغريدة؛

وزير الخارجية الإيراني يعلّق على قرار تراجع اميركا عن تفعيل "آلية الزناد"

وزير الخارجية الإيراني يعلّق على قرار تراجع اميركا عن تفعيل "آلية الزناد"

أكد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، أن الادارة الجديدة للولايات المتحدة التي ادركت بأن ادعاءاتها غير قانونية بشأن قرار الامم المتحدة 2231، عليها أن ترفع جميع أشكال الحظر بشكل فاعل وبدون اية شروط مسبقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب ظريف في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على قرار تراجع اميركا عن تفعيل "آلية الزناد" التي تعود بموجبها جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران: "أقرّت اميركا بأن ادعاءات (وزير خارجيتها السابق مايك) بومبيو بشأن القرار الاممي 2231 ليس لها أي سند قانوني. نحن موافقون ".

وأضاف، "على اميركا ان تلتزم بالقرار الاممي 2231، وتقوم برفع جميع اجراءات الحظر التي أعاد (الرئيس السابق دونالد) ترامب فرضها (على ايران) بدون اية شروط مسبقة وبشكل فاعل". 

وفي الختام كتب وزير الخارجية الايراني، "بعد ذلك، سنعود من جانبنا فورا عن جميع الخطوات التعويضية (خفض الالتزامات بحسب الاتفاق النووي) ".

رمز الخبر 1912004

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات