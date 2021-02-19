وزير الخارجية الإيراني يعلّق على قرار تراجع اميركا عن تفعيل "آلية الزناد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب ظريف في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على قرار تراجع اميركا عن تفعيل "آلية الزناد" التي تعود بموجبها جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران: "أقرّت اميركا بأن ادعاءات (وزير خارجيتها السابق مايك) بومبيو بشأن القرار الاممي 2231 ليس لها أي سند قانوني. نحن موافقون ".

وأضاف، "على اميركا ان تلتزم بالقرار الاممي 2231، وتقوم برفع جميع اجراءات الحظر التي أعاد (الرئيس السابق دونالد) ترامب فرضها (على ايران) بدون اية شروط مسبقة وبشكل فاعل".

وفي الختام كتب وزير الخارجية الايراني، "بعد ذلك، سنعود من جانبنا فورا عن جميع الخطوات التعويضية (خفض الالتزامات بحسب الاتفاق النووي) ".