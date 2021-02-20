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٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٤٤ م

ظريف: الكيان الصهيوني يقوم بتوسيع ديمونا، مصنع القنابل الذرية الوحيد في المنطقة

ظريف: الكيان الصهيوني يقوم بتوسيع ديمونا، مصنع القنابل الذرية الوحيد في المنطقة

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على تويتر: "الكيان الصهيوني يقوم بتوسيع ديمونا مصنع القنابل الذرية الوحيد في المنطقة."

وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف "قال عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر ان الكيان الصهيوني يقوم بتوسيع ديمونا مصنع القنابل الذرية الوحيد في المنطقة.

وأشار ظريف في هذه التغريدة الى حسابات تويتر كل من رئيس الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكد ظريف بالقول: يا رئيس الولايات المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبوريس جونسون، وإيمانويل ماكرون، وأنجيلا ميركل، هل أنتم قلقون للغاية؟ قلقون؟ ولو قليلا؟ هل يهمكم التعليق أساساً؟ كنت أعتقد ذلك.

/انتهى/
رمز الخبر 1912048

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