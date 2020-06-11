  1. السياسة
١١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٤٥ م

ظريف:

ليس من حق أمريكا استغلال الامم المتحدة والوكالة الذرية للاساءة الى سمعة ايران

ليس من حق أمريكا استغلال الامم المتحدة والوكالة الذرية للاساءة الى سمعة ايران

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه لا يحق لاميركا استغلال منظمة الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للاساءة الى سمعة ايران.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر ظريف صورة للراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1971 (حول ناميبيا) كاحد المبادئ القانونية لمعارضة مزاعم حكومة الولايات المتحدة الاميركية الخاوية لاعادة الحظر ضد ايران وكتب: ان اميركا سعت لتصعيد التوتر مع ايران وان ترغم الاخرين على اتباعها ببلطجية.

واشار وزير الخارجية الايراني الى امثلة تصعيد التوترات من قبل اميركا ضد ايران واضاف: انها (اميركا) اقرت بعملية القتل الارهابية في العراق، المشاركة في جرائم الحرب في اليمن وفلسطين، القرصنة البحرية، انتهاك الاتفاق النووي والقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015) وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  

واكد ظريف عجز اميركا في اعادة الحظر الاممي او تمديد الحظر التسليحي على ايران واضاف: ليس لاميركا اي حق لاستغلال منظمة الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للاساءة الى سمعة ايران. /انتهى/

رمز الخبر 1904924

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