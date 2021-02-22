أوروبا تفرض عقوبات على 19 شخصاً من كبار المسؤولين الفنزويليين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المجلس الأوروبي فرض اليوم الاثنين، في بيان مخالف لميثاق الأمم المتحدة بشأن ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، عقوبات استهدفت 19 مسئولاً فنزويلياً كبيرا بذرائع كاذبة.

وفي بيان صادر عن المجلس الأوروبي في هذا الصدد، ومن خلال تكرار الادعاءات الكاذبة بتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا، اتهم المجلس هؤلاء الأشخاص بأنهم لعبوا دورا في "تقويض الحقوق الديمقراطية والانتخابية لمعارضي كاراكاس"!

هذا وواجه 55 مسؤولا فنزويليا حتى الآن عقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد أصولهم من قبل الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، لم تؤد أوروبا إلا إلى تفاقم الحرمان والمشاكل التي يعاني منها الشعب الفنزويلي.

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