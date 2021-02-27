فنزويلا تدين بشدة الهجوم الأمريكي لسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الفنزويلي " خورخي أرياسا" كتب صباح اليوم السبت تغريدة على موقع تويتر وادان بشدة الهجوم الأمريكي على سوريا.

واعلن عن تضامن فنزويلا الراسخ مع شعب وحكومة سوريا، قائلا من المؤسف أن تعود واشنطن إلى حرب لا نهاية لها وتنأى بنفسها عن الدبلوماسية والقانون الدولي.

وجدير بالذكر انه أعلن المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" في بيان صحفي مساء الخميس أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمر بشن غارات جوية ذلك المساء ضد البنية التحتية التي تستخدمها بما وصفها بالجماعات العراقية المسلحة في شرق سوريا وذلك على حد تعبيره.

وزعم أن العدوان جاءت ردا على الهجمات الأخيرة على عناصر من الولايات المتحدة والتحالف في العراق والتهديدات المستمرة ضدهم.

كما ادعى المتحدث باسم البنتاغون بان الهجمات دمرت عدة منشآت عند نقطة تفتيش حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة.

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