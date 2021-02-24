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٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٤٩ ص

رداً على عقوبات بروكسل؛

 البرلمان الفنزويلي يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

 البرلمان الفنزويلي يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

طالب البرلمان الفنزويلي، يوم الثلاثاء، حكومة البلاد بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي،" إيزابيل بريلهانت بيدروسا"، ردا على عقوبات جديدة فرضتها بروكسل على 19 مسؤولا فنزويليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صادق البرلمان على "اتفاقية رفض" هذه العقوبات، فيما يخطط لـ "حث" رئيس الدولة نيكولاس مادورو على إعلان السفيرة "شخصا غير مرغوب فيه"، تمهيدا لطردها.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قال في بيان، الاثنين، إنه تمت إضافة 19 مسؤولا من فنزويلا إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد هذه الدولة، متهما إياهم بتقويض الديمقراطية، أو بانتهاك حقوق الإنسان.

وذكر المجلس، أنه فرض هذه العقوبات عليهم "بسبب دورهم في الإجراءات والقرارات، التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا".

وتشمل قائمة العقوبات، كبار العسكريين من ضباط الجيش الفنزويلي، وأعضاء مجلس الانتخابات الوطني، ونواب البرلمان الجديد.

/انتهى/

رمز الخبر 1912174

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