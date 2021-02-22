وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الايراني الادميرال "حبيب الله سياري" عبّر خلال زيارته التفقدية لوحدة الحرب الالكترونية الإستراتيجية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، عن تقديره للأداء المتقدم لهذه الوحدة الحساسة والعملياتية قائلاً: ان تطوير القدرة القتالية للحرب الالكترونية الاستراتيجية من أولويات قيادة الجيش.

وأكد الادميرال ان أهمية الحرب الالكترونية في الوضع الحالي وفي مواجهة التهديدات المستقبلية مهمة للغاية وأداء هذه الوحدة الاستراتيجية فعال وحاسم في القدرة القتالية لجيش الجمهورية الإسلامية، ولهذا فان قيادة الجيش تضع تطوير هذه الوحدة ضمن أولوياتها.

وأكد الادميرال سياري ان القدرة الدفاعية لوحدة الحرب الالكترونية جيدة جدا نظراً إلى العمر الخدمي لهذه الوحدة، وفي السنوات الأخيرة أحرزت تقدما كبيرا في توفير القوى العاملة المتخصصة وتطوير المعدات والمرافق والأماكن المطلوبة، وعرض قدراتها في العديد من المناورات.

/انتهى