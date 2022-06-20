وحدة الحرب الالكترونية لها دور في تطوير الطائرات المسيرة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الايراني، اللواء موسوي، قام بزيارة مفاجئة للمجموعة 402 الخاصة بالحرب الالكترونية والتابعة للقوة البرية وتفقد مختلف اقسام الوحدة.

وأكد القائد العام للجيش الايراني أهمية ومكانة وحدة الحرب الإلكترونية في الجيش، قائلاً: "هذه الوحدة بقواها البشرية الموهوبة والماهرة والمبدعة استطاعت تنفيذ مهام كبرى واستطاعت أن تحقق مكانة مؤثرة بما يتناسب مع شأن الجيش ومن أجل تحسين القدرات القتالية للقوات المسلحة".

واشار الى ان وحدة الحرب الالكترونية قادرة على اجراء العمليات، وفي العديد من المجالات يمكن أن تعمل بشكل مستقل، كما أعرب عن تقديره للضباط والعاملين في وحدات الحرب الالكترونية لدورهم في تحسين قدرة الطائرات المسيرة، قائلاً : لا يوجد شيء تقريبا في الجيش لا علاقة له بالحرب الإلكترونية وأي عمل في مجال القدرات القتالية مرتبط بطريقة أو بأخرى بالحرب الالكترونية وأقلها المعلومات.

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