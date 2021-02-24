الاعلام الامريكي؛ تشكيل مجموعة عمل أميركية صهيونية مشتركة حول إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان احد وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت عن تحرك الإدارة الأمريكية الجديدة لتشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الكيان الصهيوني حول إيران.

وبحسب موقع أكسيوس للأنباء في مجموعة العمل المشتركة هذه، سيتم تنحية الخلافات السياسية بين حكومة بايدن ومجلس وزراء الكيان الصهيوني بشأن المواجهة مع إيران، حيث سيتعاون الجانبان مع بعضهما البعض في هذا الصدد.

ويقال إن مجموعة العمل هذه مرتبطة بالولاية الأولى للرئيس باراك أوباما، حيث كانت في ذلك الوقت واحدة من الأذرع المنسقة لسياسات واشنطن وتل أبيب تجاه طهران.

ووفقًا للموقع كانت سياسة الضغوط القصوى لإدارة ترامب نتاجا لمجموعة العمل هذه. ويقال إن مجموعة العمل هذه سيترأسها مستشارو الأمن الداخلي للولايات المتحدة، جيك سوليفان ممثلا لامريكا، ومئير ممثلا للكيان الصهيوني.

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