امريكا رفضت تزويد الكيان الصهيوني بطائرات عسكرية مخصصة للتزود بالوقود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال طلب مؤخرًا من الجيش الأميركي تزويده بطائرتين من طراز بوينج KC-46 التي يمكنها الطيران حتى 11 ألف كيلومتر والبقاء في الجو نحو 12 ساعة، وتعمل لتزويد العشرات من الطائرات الحربية بالوقود، وذلك بهدف الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران، إلا أن الجانب الأميركي رفض الطلب.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الطائرات كان من المفترض أن يتم تزويد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بـ 4 منها، ضمن الصفقة التي عقدت مؤخرًا، لكنه البنتاغون رفض تبكير موعد الصفقة التي ستتم في غضون 4 سنوات..

ولفتت إلى أن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال حاولوا إقناع نظرائهم في الولايات المتحدة بتبكير موعد قدومها كجزء من الاستعدادات لأي هجوم محتمل، إلا أن الرد الأميركي كان سلبيًا.

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