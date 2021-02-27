إيران والعراق يشهدان نمواً سريعاً في تطوير العلاقات الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن وزارة الطاقة، أن أمين اللجنة الاقتصادية الإيرانية العراقية المشتركة "محمد ولي علاء الدين" صرح ان للعراق العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية المشتركة مع إيران، وأثناء المفاوضات بين البلدين وعقد الاجتماعات المشتركة في 11و12 فبراير2021، ومع فرض عقوبات أمريكية شاملة على إيران، اتخذت خطوات فعالة لتطوير العلاقات في مجال تصدير المنتجات وتطوير الصادرات غير النفطية.

وأشار إلى أن السلع والخدمات الإيرانية في العراق ناجحة للغاية، مضيفاً إلى أن تصدير السلع الزراعية ومنتجات الألبان وبناء السدود والمياه والكهرباء والسياحة من بين القطاعات التي تم التفاوض عليها مع العراق.

وأضاف نتمنى أن تكون عملية تنمية الصادرات مستمرة مع دول الجوار، وخاصة العراق.

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