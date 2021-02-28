امیرعبدللهیان: ستبقى امريكا صديقة لداعش/ إقامة معرض للمنتجات الايرانية في السليمانية

تاکید وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، علی أن بعض الهجمات والاحداث تهدف إلى تقويض العلاقات الإيرانية العراقية

تسجیل 7 الاف و975 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة و81 وفاة

تأهل المصارع الايراني "محمد رضا مختاري" الى مرحلة تصنيف الوزن 72 كغ خلال منافسات المصارعة الرومانية لبطولة المصارعة الدولية المقامة في اوكرانيا

حصول الفيلم الايراني القصير "تعديل" 3 جوائز في مهرجان جاروا Garoa Awards السينمائي في البرازيل

المساعد الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: ايران تمكنت من تخفيف اثر العقوبات وتحييدها وان سياستها ستستمر على هذا النحو

استقبال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني وزير خارجية جمهورية العراق "فؤاد حسين" وبحث الجانبان العلاقات المشتركة

مع تعيين لجنة مشتركة بين البلدين؛ إيران والعراق يشهدان نمواً سريعاً في تطوير العلاقات الاقتصادية