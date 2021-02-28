منظمة الطيران المدني الايرانية تحظر رحلات الطيران من والى 32 بلدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اوضح " محمد حسن ذيبخش" في تصريح اليوم الاحد، أن القرار يأتي للوقاية والحد من شيوع فيروس كورنا ويمنع بموجبه استقبال المسافرين من البلدان العالية المخاطر.

واشار أن وبحسب القرار يمنع كافة المسافرين المتوجهين بشكل مباشر او غير مباشر، من دخول ايران، من الذين أقاموا كحد أقصى 14 يوما قبل موعد السفر او أكثر من 4 ساعات، في بريطانيا وجنوب أفريقيا وانغولا والارجنتين وبوليفيا والبرازيل وبوروندي وبوتسوانا والرأس الاخضر وتشيلي وكولومبيا وكونغو الديموقراطية والاكوادور وإسواتيني وغويانا الفرنسية وليسوتو وغيانا ومالاوي وموزمبيق وناميبيا والباراغواي وبنما والبيرو، وراوندا وسيشل وسورينام وتنزانيا والاوروغواي وفنزويلا وزامبيا وزيمبابوي./انتهى/