القوات السعودية تعتقل شقيق الشهيد "نمر باقر النمر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه في التفاصيل أقدمت فرقة عسكرية ملثمة، وترتدي زيا مدنيا على اقتحام منزل الحاج "محمد باقر النمر" شقيق الشيخ الشهيد نمر باقر النمر ووالد المعتقل الذي كان محكوما عليه بالإعدام علي النمر، الذي جرى استبدال الحكم ضده بعشر سنوات سجن بعد حملة دولية وضغط حقوقي.

وكشفت حسابات نشطاء عبر موقع “تويتر”، عن مجريات الاقتحام الذي استهدف منزل عائلة الحاج محمد النمر، وأشارت إلى أن القوات المداهمة دخلت المنزل بطريقة عشوائية وعبثية ومن دون الالتفات إلى حرمة المنزل.

ولفتت هذه الحسابات إلى أنه جرى اعتقال والدة علي النمر الحاجة نصرة الأحمد، في استهداف انتقامي واضح، إلا أن مصادر أكدت أن الحاجة الاحمد أعيد الإفراج عنها بعد وقت قليل، فيما أبقي على والد علي النمر قيد الاعتقال من دون معرفة الأسباب.

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