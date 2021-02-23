ندوة فجر السلام للبحث عن وضع حقوق الإنسان في البحرین

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن في ایام الذکری العاشرة لثورة الشعب البحریني المقاوم والمظلوم تقیم جمعية العدالة للشعوب الدولية وبمشاركة من مؤسسة الحوار الديني، الندوة الأولى "لمؤتمر فجر السلام" والتي ترتکز حول وضع حقوق الإنسان في البحرین ودراسته.

واعلنت العلاقات العامة للجمعیة أنه ستتم المشارکة في الندوة بحضور کل من ال شیخ عبدالله الصالح، نائب أمين عام جمعية العمل الإسلامي في البحرين، الشيخ عبدالله الدقاق، مدير الحوزة البحرانية في مدينة قم المقدسة وسیسلط الضوء علی الوضع الحقوقي للعلماء في البحرين.

وتستضیف الندوة الدكتور محسن قائمي بموضوع حق التمتع بالأمن والحياة ایضا.

وللمشاركة والحضور في المؤتمر یرجی الدخول على رابط ve.qom.ac.ir/net في الساعة السابعة مساء بتوقیت طهران الیوم الثلاثاء ال23 من فبرایر.

/انتهی/