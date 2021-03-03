انطونيو غوتيريش يبحث مع وزير الخارجية الإيراني القضية اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الثلاثاء، شرح غوتيريش احدث اجراءات منظمة الامم المتحدة لإنهاء حرب اليمن وإرساء السلام العادل وبدء المفاوضات السياسية في هذا البلد، داعيا الى استمرار الجهود البارزة للجمهورية الاسلامية للمساعدة في إرساء السلام باليمن.

بدوره اعلن ظريف دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لجهود منظمة الامم المتحدة لإرساء السلام العادل في اليمن، مؤكدا ضرورة إنهاء الحرب ورفع الحصار وارسال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني.

كما اعرب وزير الخارجية الايراني عن الامل بـ "أن نشهد ارساء الاستقرار في اليمن من خلال انطلاق الحوار اليمني -اليمني وتشكيل الحكومة الشاملة"./انتهى/