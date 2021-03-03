  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٣٦ م

على هامش اجتماع الحكومة:

واعظي: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية له تأثير سلبي على الملف النووي

واعظي: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية له تأثير سلبي على الملف النووي

وصف مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم الاربعاء، قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه غير ودي وغير بناء وله تأثير سلبي على الملف النووي وعلى الطريقة التي ننظر بها إلى الوكالة.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، ان مدير مكتب الرئيس الإيراني "محمود واعظي" قال بشأن القرار المعادي لإيران من قبل أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورد فعل إيران على هذا القرار المعادي لإيران: يعتبر هذا القرار الذي تم تعديله كثيرا في الأيام القليلة الماضية وتم حذف فقراته وتخفيفها، يعتبر في رأينا موقفا غير بناء وغير ودي وله تأثير سلبي على مفاوضاتنا في الاتفاق النووي وعلى وجهة نظرنا بشأن الوكالة.

وأضاف: "موقفنا هو رفع العقوبات وعلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة اتخاذ إجراءات حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات متبادلة بعد التحقق.

ونوّه حول إعادة الممتلكات الإيرانية من كوريا الجنوبية والعراق واليابان، إن "الأموال في هذه الدول لنا وليست اموال الولايات المتحدة والدول الأوروبية ". حيث ان هذه الدول اعترفت به حقوقنا واعلنت استعدادها لرجوع الاموال الايرانية .

وأضاف: "قلنا لهذه الدول أنه إذا لم يتم حل  قضية السيول الايرانية عن طريق المفاوضات فسنتخذ الإجراءات الحقوقية.

/انتهى/

رمز الخبر 1912381

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات