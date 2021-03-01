عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لا تتطلب مفاوضات أو مساومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف خطيب زاده اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي: لقد قلنا مسبقاً أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن يكون لها مكان في الاتفاق النووي، فعليها أن تفي بالتزاماتها بموجب القرار 2231 وأن ترفع العقوبات بشكل فعال. عندها سنرد على الخطوة وعلى الاجراء الإيجابي باجراء إيجابي.

*عندما تعود أوروبا وأمريكا إلى التزاماتها ستعود إيران على الفور إلى التزاماتها

وتابع بالقول: "لكن إذا رأينا إجراءات وسلوكيات مختلفة من أوروبا وأمريكا، فسنرد بما يتناسب مع ذلك. وعندما يعودون إلى التزاماتهم، ستعود إيران على الفور إلى التزاماتها."

وحول المواقف الأخيرة للمسؤولين الغربيين بشأن الاتفاق النووي، قال خطيب زاده: لقد أوضحنا موقف إيران بصراحة ولم يحدث أي تغيير فيها.

*سياسة الضغوط القصوى التي فشلت فشلاً ذريعاً

كما أعرب عن أسفه في أنه " لم يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة، سياسة الضغوط القصوى التي فشلت فشلاً ذريعاً، كما لم تفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها".

يتبع...