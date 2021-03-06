النباتات عناصر مهمة في الحياة وبناء الحضارة الإنسانية/تسجيل 81 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: النباتات والمساحات الخضراء عناصر مهمة في الحياة وفي بناء الحضارة الإنسانية

بمناسبة يوم الشجرة وأسبوع الموارد الطبيعية في جمهورية إيران الإسلامية، غرس قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، شتلتين لأشجار مثمرة قبل ظهريوم الجمعة.

ظريف: سأقدم قريباً خطة عمل إيران البناءة من خلال القنوات الدبلوماسية

اعلن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، انه سيعلن قريبا خطة الاجراء الايراني البنّاء والدقيق وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

امير عبداللهيان: لم يكن لـ"البابا" أن يدخل بغداد آمنا لولا تضحيات الشهيد سليماني والمهندس

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبداللهيان، أن استتباب الامن في العراق مهد لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس بفضل تضحيات الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

صباح يوم امس؛ حرس الثورة الاسلامية يحبط محاولة خطف طائرة ركاب

اعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران عن احباط محاولة خطف طائرة مدنية يوم الجمعة.

وزارة الصحة: تسجيل 81 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهریوم الجمعة ملیون و 673 الفا و470 شخصا، وبوفاة 81 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و512 شخصا.

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