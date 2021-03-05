تسجيل 81 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة انه تم تسجیل 8 الاف و 367 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و673 الفا و470 شخصا من بينهم 3767 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و428 الاف و 8 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 81 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 512 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 11 ملیون و 151 الفا و 509 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/