رئيسي يؤكد ضرورة نشر ثقافة التشجير والنباتات والمساحات الخضراء/تسجيل 82 حالة وفاة بكورونا

رئيسي يشدد على ضرورة نشر ثقافة التشجير والنباتات والمساحات الخضراء

شدد رئيس السلطة القضائية، آية الله إبراهيم رئيسي، على تأكيد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، على نشر ثقافة التشجير، وقال: "بصفتنا السلطة القضائية في البلاد، لدينا مسؤوليات مهمة في هذا الشأن".

روحاني يدعو لتمتين العلاقات والتعاون بين إيران وغينيا في كافة المجالات الثنائية

بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني ببرقية تهنئة إلى نظيره الغيني "نانا أدا دانكوا أكوفو أدو" هنأه فيه بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية: ايران تشهد انجازات كبيرة في مجال انتاج اللقاح الايراني المضاد لكورونا

اعلن رئيس مكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية ان اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا انتج رغم الحظر المفروض على ايران واغلاق كافة الابواب بوجهها.

قاليباف: الاهتمام بالبيئة من أولويات البرلمان

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الاهتمام بالبيئة إحدى أولويات المجلس الحادي عشر وقال: "نحن مصممون على اتخاذ خطوات جادة وأساسية في مجال البيئة".

واعظي: موقف ايران واضح تماما ويقوم على رفع الحظر

قال مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي إن موقف طهران واضح تماما تجاه الموضوع النووي والعودة الاحتمالية لاميركا للاتفاق.

وزارة الخارجية: الجزر الايرانية الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض ايران/ على الجامعة العربية توجيه اهتمامها نحو الحوار

ندّد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للجامعة العربية مؤكدا بان الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض ايران.

المنظمة الوطنية للطاقة النووية: ايران أصبحت من الدول القليلة المنتجة لمعدن التيتانيوم في العالم

اعلنت منظمة الطاقة النووية الايرانية، توقيع اول اتفاقية لبيع قضبان معدن التيتانيوم الطبي، مع احدى الشركات الايرانية؛ لتصبح ايران واحدة من الدول القليلة المنتجة لمعدن التيتانيوم في العالم.

قائد سلاح جو الجيش الايراني؛ جاهزون للدفاع عن أمن أجواء البلاد

قال قائد سلاح الجو بالجيش الايراني العميد الطيار عزيز نصير زاده إن طياري القوة الجوية مستعدين للدفاع عن أمن أجواء البلاد.

وزارة الصحة: تسجيل 82 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم السبت ملیون و 681 الفا و682 شخصا، وبوفاة 82 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و594 شخصا.

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