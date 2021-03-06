رئيسي يشدد على ضرورة نشر ثقافة التشجير والنباتات والمساحات الخضراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن آية الله السيد إبراهيم رئيسي زرع شتلة فاكهة قبل ظهر اليوم بمناسبة يوم الشجرة وأسبوع الموارد الطبيعية، وبعد زرع الشتلات، نوه إلى مسؤولية كافة أجهزة الدولة فيما يتعلق بحماية البيئة والموارد الطبيعية في البلاد.

وقال رئيس السلطة القضائية: إن القضاء يتحمل مسؤولية مهمة في مجال الرقابة والحكم على حماية البيئة والموارد الطبيعية.

كما أشار رئيسي إلى البيئة والغابات والموارد الطبيعية للبلاد باعتبارها محميات وثروات الشعب الإيراني، وقال: "اليوم، الحفاظ على هذه المحميات والكنوز واجب على الجميع".

وشدد بعد ذلك على أن التعدي على الغابات والبيئة والموارد الطبيعية من قبل أي شخص لن يكون مقبولا بأي مبرر، مضيفا أن "تغيير استخدام الأراضي غير القانونية غير مسموح به سواء من قبل الأفراد أو الكيانات الاعتبارية".

وقال إن الحساسية في حماية البيئة يجب أن تكون دائما حاضرة بين الجميع، مضيفا أنه ينبغي شكر كل من يعمل من أجل العمل الجيد لغرس الأشجار وتطوير المساحات الخضراء وحماية البيئة.

وتطرق إلى ضرورة القيام بعمل مختلف في حماية البيئة ومنع التعدي على الموارد الطبيعية للبلاد، وقال رئيس السلطة القضائية: "يجب على جميع المسؤولين والهيئات والمنظمات اعتبار أنفسهم مسؤولين عن مراعاة القواعد والأنظمة في مجال حماية البيئة".

واختتم رئيسي بالقول: "رسالتنا عشية العام الجديد هي أن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والغابات والمحميات والكنوز في البلاد يجب أن يحظى باهتمام متزايد من الجميع"./انتهى/