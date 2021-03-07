كيان الاحتلال منبوذ في المنطقة/ نسف حيفا وتل أبيب رهن إشارة قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العميد حاتمي اليوم الاحد خلال مهرجان شبابي في طهران: ان لغة القوة تحكم عالمنا اليوم، وإذا لم يكن لدى أحدهم قوة فسيظل ضعيفا.

واضاف: بفضل انتصار الثورة الاسلامية أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية في مختلف الأبعاد منها القوة الإقليمية وقوة محور المقاومة لافتا ان فصائل المقاومة في المنطقة هي نتاج القوة الناعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقد ذاق الكيان الصهيوني مر الهزيمة على يد هذه الفصائل مرارا.

وإشار العمید حاتمي إلى الهزائم المتتالية للكيان الصهيوني بعد انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا ان هذا الكيان منبوذ في المنطقة ولهذا السبب اجبر على بناء جدار حول نفسه واحيانا يهدد إيران القوية من فرط اليأس.. لكن كما قال قائد الثورة الاسلامية : ان هذا الكيان ليس بمستوانا واذا ما سولت له ارتكاب اي حماقة فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستدمر تل ابيب وحيفا./انتهى/