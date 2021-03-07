 الحرس الثوري لديها إمكانية ادخال التقنيات العسكرية في القطاعات العامة والمدنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي صرح نحن في المجموعات العسكرية يمكننا ان نكون مصدرا اساسيا للعديد من التقنيات وعندما يتم ترسيخ هذه التقنيات في المراكز العسكرية، فمن المؤكد يمكننا ان نشهد ترسيخ فروع هذه التقنيات في المجالات المدنية والعامة.

واضاف العميد فدوي: من المؤكد انه يمكن وبافضل نحو ادخال التقنيات العسكرية الى سائر القطاعات العامة والمدنية وهذه دورة لا تختص بالحرس الثوري. وفي حال وجود التنسيق بين مختلف الاجهزة الموجودة في البلاد وهيكلية النظام فيما بينها، يمكن تحقيق ذلك.

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