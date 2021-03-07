  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٥٥ م

العميد علي فدوي:

 الحرس الثوري لديها إمكانية ادخال التقنيات العسكرية في القطاعات العامة والمدنية

 الحرس الثوري لديها إمكانية ادخال التقنيات العسكرية في القطاعات العامة والمدنية

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، يوم الاحد، انه من المؤكد هناك امكانية لادخال التقنيات العسكرية الى سائر القطاعات العامة والمدنية بافضل نحو، وهذه دورة لا تختص بالحرس الثوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي صرح  نحن في المجموعات العسكرية يمكننا ان نكون مصدرا اساسيا للعديد من التقنيات وعندما يتم ترسيخ هذه التقنيات في المراكز العسكرية، فمن المؤكد يمكننا ان نشهد ترسيخ فروع هذه التقنيات في المجالات المدنية والعامة.

واضاف العميد فدوي: من المؤكد انه يمكن وبافضل نحو ادخال التقنيات العسكرية الى سائر القطاعات العامة والمدنية وهذه دورة لا تختص بالحرس الثوري. وفي حال وجود التنسيق بين مختلف الاجهزة الموجودة في البلاد وهيكلية النظام فيما بينها، يمكن تحقيق ذلك.

/انتهى/

رمز الخبر 1912485

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 16 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات