  1. السياسة
٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٣٨ م

العميد فدوي: سنرد على أمريكا بقوة إذا ارتكبت أية حماقة ضد إيران

العميد فدوي: سنرد على أمريكا بقوة إذا ارتكبت أية حماقة ضد إيران

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد علي فدوي، ان الأميركيين سيواجهون بقوة لا يمكن أن يتصوروها اذا ارتكبوا حماقة جديدة ضد الجمهورية الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد فدوي أكد في تصريح أدلى به إلى قناة "الميادين"  اليوم الاربعا، أكد  أن مساعي اميركا لتشكيل تحالفات ضد الثورة الاسلامية هي مساعي قد عفى عليها الدهر، مضيفا انهم لم ولن ينجحوا في تشكيل أي تحالف جديد ضد الثورة الإسلامية.
وتابع قائلا: الأفضل أن يأتي الاميركان الى الخليج الفارسي لأنهم سيكونون في متناول يدنا، مردفا: إذا ارتكب الأميركيون حماقة جديدة فسيواجهون بقوة لا يمكن أن يتصوروها.
واكد نائب قائد الحرس الثوري، ان أميركا لن تنجح في تحقيق أهدافها بفرض حظر السلاح على ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1907897

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